По решению Командующего объединенных сил Украины все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Но фактический пропуск граждан осуществляется лишь на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ведомство пишут, что со стороны "ЛДНР" продолжают блокировать движение людей через контрольные пропуски "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Фактический пропуск граждан осуществляется ежедневно через КПВВ "Станица Луганская" и, по понедельникам и пятницам через КПВВ "Новотроицкое".

Уточняется, что во время следования из временно неподконтрольных территорий проводят температурный скрининг, также необходимо быть в медицинской маске и соблюдать социальную дистанцию. Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны согласится с обязательной самоизоляцией с использованием электронного сервиса "Дома" или на обсервацию.

Ранее сообщалось, что Кабмин упростил въезд подростков с Донбасса и Крыма на подконтрольную территорию.

Также "Страна" писала, что на КПВВ на Донбассе хотят проводить бесплатное тестирование на коронавирус.