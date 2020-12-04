В пятницу, 4 декабря, несколько людей с оружием пытались перейти российскую границу из Украины.



Об этом сообщает со ссылкой на Федеральную службу безопасности России Telegram-канал Mash.



"При попытке задержания они начали палить, пограничники открыли огонь - один нарушитель застрелен, двое сбежали обратно на Украину", - отметили в сообщении.



"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - рассказали детали ЧП в пресс-службе ФСБ.

Ранее "Страна" сообщала, что у границы с Россией поймали грузовик со следами триколора и нелегальными соснами. В данный момент сосны изъяты представителям Национальной полиции и решается вопрос о начале уголовного производства.



Также напомним, что на границе с Россией задержали украинца, которого разыскивали за изнасилование. Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивала мужчину уже четыре года.