Американские ученые выяснили, что некоторые продукты могут снижать активность ферментов коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Северной Каролины, опубликованные в издании Frontiers in Plant Science.

Так, оказалось, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, поскольку содержащиеся в них вещества способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.

Темный шоколад и какао, по данным ученых, также могут снижать активность ферментов Covid-19.

Напомним, ранее украинский диетолог Людмила Гончарова рассказала, что сало не лечит от Covid-19, однако это продукт, который можно использовать для профилактики коронавируса.

Также мы писали о том, что немецкие ученые назвали напиток, который подавляет активность коронавируса.