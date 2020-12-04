Сегодня, 4 декабря, выступая в Раде на часе вопросов к правительству, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о работе транспорта в условиях локдауна.

"Будет ли работать транспорт - да, он будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. То есть все научные исследования показывают, что транспорт не является основным активным источником распространения этой пандемии", - заявил премьер с трибуны Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Степанов назвал дату подписания первых соглашений по вакцине от ковид. По его данным, срок получения этой вакцины - конец первого - начало второго квартала 2021 года.



Также напомним, что Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения локдауна в Украине. Так, в случае введения в Украине полного локдауна из-за заметного увеличения числа больных коронавирусом, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу.