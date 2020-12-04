Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в декабре локдауна не будет и рассказал, когда его введут.



"В декабре мы не планируем других ограничений, кроме тех, которые существуют сейчас в оранжевой зоне, где находится Украина", - отметил премьер-министр в Раде на часе вопросов к правительству 4 декабря.

Можем прогнозировать, что медицинская система выдержит и сегодня министр здравоохранения об этом говорил. Если говорить о внедрении более жестких мер, то очевидно, что если будет ухудшение ситуации, мы можем поднять этот вопрос в начале января. Конкретика мер будет озвучена в среду на заседании правительства.



Ранее "Страна" сообщала, что Максим Степанов назвал дату, когда в Украине могут объявить полный локдаун. Также по его словам, в конце января и в начале февраля Украину ждет пик заболеваемости гриппом и это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему страны.



Напомним, что, по мнению аналитиков, карантин выходного дня не исправит ситуацию в стране, Украине необходим полный локдаун. Если не ввести локдаун, то кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, затем - 30 тыс.