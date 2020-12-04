Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря объявил, что в декабре локдауна в Украине не будет. Впрочем, его ведомство все же намерено рекомендовать правительству на три недели ужесточить в стране карантин, это произойдет в начале января.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 4 декабря, видео обнародовано в Facebook.

"Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем - и будем предлагать это правительству - плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна быть три недели", - сказал Максим Степанов.

Напомним, также 4 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал работу транспорта во время локдауна.

"Страна" писала о том, что по данным социологов, почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.