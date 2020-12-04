В ходе часа вопросов к правительству на заседании Рады в пятницу, 4 декабря, глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание 7 декабря соглашения по поставкам вакцин от коронавируса в Украину.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас запланировано подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины - конец первого - начало второго квартала 2021 года. Кроме этого, мы находимся на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями-производителями вакцин, которые уже завершили проведение соответствующей третьей фазы клинических исследований. Это в том числе компания Pfizer", - заявил Максим Степанов.

Напомним, в рамках программы COVAX Украине на безоплатной основе будут выделены дозы вакцины - по одной единице на 20% населения. Для курса иммунизации одну человеку нужно две инъекции. Поэтому таким образом привить удастся 4 миллионам украинцев - 10% населения.

Также мы писали о том, что Кабмин внес вакцину от коронавируса в список освобожденных от НДС лекарств.