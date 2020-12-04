Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не будет предлагать ужесточать карантин в Украине до конца 2020-го года, но предложит ввести новые ограничения в первых числах января.

Об этом он заявил в ходе ежедневного брифинга, видео обнародовано в Фейсбуке.

"Все врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости Covid-19, с минимальным количеством госпитализированных с Covid-19", - сказал он.

При этом он добавил, что Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видит стабильный прирост новых случаев коронавируса без резких скачков.

"Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем - и будем предлагать это правительству - плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна быть три недели", - заявил глава Минздрава.

Степанов о карантине с 5:39

Ранее мы писали, что Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения локдауна в Украине.

Также рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал предупредить украинцев об ужесточении карантина за неделю до его наступления.