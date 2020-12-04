В США произошло просто невероятное ДТП. Здесь, из-за сбоя в работе двигателя легкий самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и в итоге столкнулся с автомобилем.



Об этом сообщает телеканал NBC.



Так, инцидент произошел, 2 ноября, вечером на федеральной магистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.



"У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало", - отметили сотрудники офиса шерифа округа Рамси.



В данный момент точная причина происшествия не установлена официально.









Ранее "Стран" сообщала, что в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула. Пассажиров срочно эвакуировали. Позже стало известно, что в происшествии обошлось без пострадавших.



Также напомним, что в Хабаровске совершил аварийную посадку военный самолет военный самолет "Геркулес" С-130. Это произошло из-за проблем с шасси. По предварительным данным, никто не пострадал.