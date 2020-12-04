Всемирная организация здоровья (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения Сovid-19. В частности, ВОЗ не советует носить респираторы с клапанами, так как клапан выдоха может пропускать воздух. Кроме того не рекомендуется надевать защитные средства во время занятия спортом.

Об этом информирует пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

Так, ВОЗ рекомендует носить два вида масок:

- тканевые (немедицинские) - внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию ​​не менее 1,5 метра. В достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться не менее 1,5 метра от других. В магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т. п., если дистанция не менее в 1,5 метра невозможна. На рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом;

- медицинские маски - везде, где невозможно соблюдать дистанцию ​​не менее в 1,5 метра, людям, которые имеют высокие риски развития тяжелого течения Сovid-19, а именно: людям в возрасте от 60 лет и людям с хроническими болезнями. Везде людям с подозрением или подтвержденным Сovid-19, независимо от того есть симптомы заболевания или нет, а также тем, кто ожидает результат тестирования.

В то же время ВОЗ не рекомендует носить маски/респираторы с клапанами, так как клапан выдоха может пропускать воздух, - именно таким образом происходит распространение вируса.

Кроме того, организация не рекомендует надевать маску во время занятия спортом, потому что защитное средство может мешать комфортному дыханию.

При этом ВОЗ отмечает, что только маска не может защитить от вируса. Намного важнее соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение.

Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует жителям стран, где распространяется коронавирус, носить маски постоянно - в том числе на улице и в хорошо проветриваемых помещениях.

Также мы писали семь лайфхаков, как правильно носить маску, чтобы очки не запотевали.