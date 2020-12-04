В пятницу, 4 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца декабря нецелесообразно вводить жесткий карантин. Зато ведомство предложит правительству ввести локдаун с начала января на три недели.



Об этом он сообщил в ходе традиционного брифинга.



По его словам, в конце января и в начале февраля Украину ждет пик заболеваемости гриппом, что приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему страны.

"К этому периоду нужно подойти с минимальными цифрами заболеваемости Covid-19, в частности с минимальным количеством госпитализированных. В связи с этим Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как идет стабильный прирост новых случаев без резких скачков", - сказал Степанов.



По его мнению, медицинская система Украины выдержит ту нагрузку, которая сейчас возникла в стране из-за Covid-19. "Мы можем говорить, что выдержим до конца декабря", - добавил министр.

Однако глава МОЗ отметил, что уровень заболеваемости и госпитализации остается на высоком уровне и есть необходимость сбить волну распространения коронавируса. В связи с чем Минздрав и будет предлагать жесткий карантин с начала января на три недели.





Речь министра здравоохранения Максима Степанова с 05:00.



Напомним, что глава МОЗ Степанов через три дня изменил свое мнение о карантине выходного дня и заявил о его успешном результате. Он сказал, что данные ограничения все же принесли свои результаты, хоть украинцы и не очень придерживались введенных запретов.



Также отметим, что сегодня, 4 декабря, число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 15 131 человека. Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки 787 891 человек. Выздоровело за последние 24 часа 13 383 пациента.