Сегодня отмечают День Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник всех военнослужащих различных подразделений войск, в том числе службы чрезвычайных ситуаций. Подготовили поздравительные открытки, стихи и поздравления в прозе.

История праздника

День ВСУ отмечают каждый год 6 декабря с 1993 года. Дата совпадает с началом первого зимнего похода армии УНР во главе с Михаилом Омельяновичем-Павленко в 1919 году, но версия, что именно это послужило причиной выбора даты, является не подтвержденной.

По традиции в этот день во многих украинских городах проводятся торжественные награждения военнослужащих, вручение премий, возложения цветов и собрания с побратимами.

Поздравления с праздником

Пусть в День ВСУ в адрес отважных бойцов украинской армии звучат самые искренние и теплые слова поздравлений. Своих родных и близких вы также можете поздравить с этим праздником, отправив красивые поздравления в прозе, стихах и открытках.

Мужества желать я вам не буду,

У военного и так его - с лихвой

Знаю я, что в трудную минуту

Встанете вы крепкою стеной.

В цей день ми голосно славимо всіх синів України, хто готовий стати на захист країни під військовим прапором. Хто, не ховаючись від призову, свій борг віддати не забув, вітаємо чоловіків - З Днем збройних сил!

Спасибі за вашу хоробрість, відвагу і витримку. За наш спокійний сон і чисте небо. Зі святом! З днем Збройних сил України!

Бажаю тобі і твоїй сім'ї Божого благословіння!

Бажаю завжди з гідністю відображати всі ворожі натиски та усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті. Щоби не трапилося, завжди зберігай спокій і оптимізм в душі. Також в це свято бажаємо щастя і доброту в родині.

Желаем в жизненном пути

Все трудности легко пройти.

Пусть хранит вас ангел и сопутствует удача,

Всегда приходит верное решение задачи.

Спасибі герою за мир і свободу,

За щастя на Богом даній землі!

Все життя будемо пам'ятати,

Як багато винні тобі.

Спасибі, спасибі! За те, що живий,

За те, що тебе можемо привітати.

Ти - воїн. Ти - справжній герой.

Твій статус навіки з тобою.

В этот день хочу поздравить самого достойного мужчину - настоящего воина и патриота своей страны с твоим профессиональным днем, который наполнен безмерным мужеством и отвагой, силой и честью.

Спасибо за покой в наших семьях и спокойствие всех родных и близких. Желаю светлого настроения, успехов в военной карьере и добра!

Что бы ни случилось, оставайся спокойным и пусть удача сопутствует тебе!

Щирі вітання з днем мужності, гідності, незламної сили волі, батьківської мудрості та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди будуть поруч.