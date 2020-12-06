6 декабря - день Вооруженных сил Украины. Фото: сайт Минобороны
6 декабря - день Вооруженных сил Украины. Фото: сайт Минобороны

Сегодня отмечают День Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник всех военнослужащих различных подразделений войск, в том числе службы чрезвычайных ситуаций. Подготовили поздравительные открытки, стихи и поздравления в прозе. 

История праздника 

День ВСУ отмечают каждый год 6 декабря с 1993 года. Дата совпадает с началом первого зимнего похода армии УНР во главе с Михаилом Омельяновичем-Павленко в 1919 году, но версия, что именно это послужило причиной выбора даты, является не подтвержденной.   

По традиции в этот день во многих украинских городах проводятся торжественные награждения военнослужащих, вручение премий, возложения цветов и собрания с побратимами.

Поздравления с праздником

Пусть в День ВСУ в адрес отважных бойцов украинской армии звучат самые искренние и теплые слова поздравлений. Своих родных и близких вы также можете поздравить с этим праздником, отправив красивые поздравления в прозе, стихах и открытках.

с днем вооруженных сил украины

Мужества желать я вам не буду,
У военного и так его - с лихвой
Знаю я, что в трудную минуту
Встанете вы крепкою стеной.

с днем всу

В цей день ми голосно славимо всіх синів України, хто готовий стати на захист країни під військовим прапором. Хто, не ховаючись від призову, свій борг віддати не забув, вітаємо чоловіків - З Днем збройних сил!

З Днем Збройних сил України

Спасибі за вашу хоробрість, відвагу і витримку. За наш спокійний сон і чисте небо. Зі святом! З днем Збройних сил України!

Бажаю тобі і твоїй сім'ї Божого благословіння!

 с днем вооруженных сил украины

Бажаю завжди з гідністю відображати всі ворожі натиски та усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті. Щоби не трапилося, завжди зберігай спокій і оптимізм в душі. Також в це свято бажаємо щастя і доброту в родині.

З днем збройних сил листівки

Желаем в жизненном пути
Все трудности легко пройти.
Пусть хранит вас ангел и сопутствует удача,
Всегда приходит верное решение задачи.

с днем вооруженных сил украины

Спасибі герою за мир і свободу,

За щастя на Богом даній землі!

Все життя будемо пам'ятати,

Як багато винні тобі.

Спасибі, спасибі! За те, що живий,

За те, що тебе можемо привітати.

Ти - воїн. Ти - справжній герой.

Твій статус навіки з тобою.

с днем вооруженных сил украины

В этот день хочу поздравить самого достойного мужчину - настоящего воина и патриота своей страны с твоим профессиональным днем, который наполнен безмерным мужеством и отвагой, силой и честью. 

Спасибо за покой в наших семьях и спокойствие всех родных и близких. Желаю светлого настроения, успехов в военной карьере и добра!

Что бы ни случилось, оставайся спокойным и пусть удача сопутствует тебе! 

Щирі вітання з днем мужності, гідності, незламної сили волі, батьківської мудрості та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди будуть поруч. 

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