Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко, ранее бывший митрополитом Украинской православной церкви, сделал новую публикацию в Instagram. Он опубликовал фото, на котором он сидит в роскошном белом кресле. Одет митрополит в синюю рясу, сверху на ней омофор (длинная широкая лента с изображением креста - Ред.), а на шее у иерарха панагия.

Многие подписчики не поняли это фото, разместив такие комментарии: "Прям как король", "Царь", "Хорошо жить не запретишь, даже в чужом кресле".

Отметим, что это фото появилось на фоне скандала с другим иерархом ПЦУ - митрополитом Луцким и Волынским Михаилом (в миру Тимофея Зинкевича). 54-летний клирик церкви Епифания появился на публике в шикарной норковой шубе.

Ранее мы рассказывали, что Драбинко отобрал у митрополита Онуфрия храм, в котором тот является настоятелем.

Также писали, что митрополит иерарх ПЦУ Драбинко переболел Covid-19.