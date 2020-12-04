Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer от компании BioNTech, эффективность которой достигла отметки в 95%, уже прибыла в Великобританию.



Об этом сообщает BBC.



Так, вакцины были доставлены в центральный узел, местоположение которого не указывается и теперь будет распространены в больничные центры вакцинации по всей Великобритании.



Отмечается, что Великобритания заказала количество препарата, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек.



По словам заместителя главного врача Англии первая волна вакцинации может предотвратить до 99% госпитализаций и смертей от Covid-19.

"Это было бы возможно, если бы все, кто находится в первоочередном списке, приняли вакцину, и это было бы очень эффективным", - сказал профессор Джонатан Ван-Там.

Так, ключевым моментом для Британии является распространение вакцины "как можно быстрее" и в "максимальном объеме", но он признал, что в списке потребуется некоторая гибкость.

Сообщается, что вакцины Pfizer/BioNTech производятся в Бельгии и отправляются в Великобританию через Евротоннель. Порядок проведения вакцинации разработан Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI) и одобрен правительством.

По словам профессора, пожилые люди в домах престарелых и персонал домов престарелых были поставлены на первое место в списке приоритетов, за ними следуют люди старше 80 лет и медицинский персонал.

"Если Британия сможет пройти первую фазу (список приоритетов), и это будет высокоэффективная вакцина, то теоретически мы сможем исключить 99% госпитализаций и смертей, связанных с Covid-19", - отметил профессор Ван-Там.



Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания выдала лицензию на вакцину от коронавируса Pfizer и начинает массовую вакцинацию. Отмечается, что там закупили 40 млн доз вакцины, эффективность которой в последних испытаниях была подтверждена на 95%.



Также отметим, что началась доставка в разные страны мира вакцины Pfizer от коронавируса. Так, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.