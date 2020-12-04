В пятницу, 4 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на оборонный бюджет (который в числе прочего предусматривает введение новых санкций против "Северного потока-2" - Ред.). Президент настаивает на ликвидации статьи, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.

Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.



"Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 до законопроекта "Об обороне". Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Я наложу вето!", - написал Трамп в совей социальной сети.





Ранее "Страна" сообщала, что Байден ждет Трампа на своей инаугурации. В случае его отказа это будет впервые за 150 лет.



Также напомним, что Конгрессу США удалось договориться о включении дополнительных санкций против газопровода "Северный поток-2" в один из законопроектов, посвященных обороне американского государства.