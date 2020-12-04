В пятницу, 4 декабря, Верховная Рада соберется на очередное заседания. Она начнет свою работу с часа вопросов к правительству, на котором министр здравоохранения Максим Степанов, который изменил свое мнение о карантине выходного дня, отчитается о ситуации с Covid-19.

Об этом свидетельствует повестка дня парламента, обнародованная на официальном сайте Рады.

Так, на заседании парламент рассмотрит и пакет законопроектов президента Украины Владимира Зеленского о поддержке бизнеса в период карантина.

На повестке дня также стоят и проекты законов по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, по обеспечению поэтапного внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят предложенные документы об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях и о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Напомним, на 3 декабря Рада разрешила нардепам нанимать помощников без высшего образования.

Также мы рассказывали, что Рада одобрила изменение правил отбывания административного ареста.