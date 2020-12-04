Вчера, 3 декабря, в Брюсселе, в формате видеоконференции прошло 27-е заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в частности заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон.

Об этом передает УНИАН.

"Нам нужно долгосрочное политическое решение для достижения стабильного мира на востоке Украины. Это потребует политической воли всех сторон конфликта, и в связи с этим выполнение Минских соглашений в полном объеме является ключевым условием", - уверен высокий представитель ЕС.

Отметим, что "выполнение Минских соглашений в полном объеме" означает, в том числе, и выполнение их политической части - особый статус Донбасса (с включением его в Конституцию), выборы до передачи контроля над границей, всеобщую амнистию.

В тоже время, эти пункты отказывается выполнять украинская сторона.

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