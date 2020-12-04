Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден, который сломал ногу играя со своей собакой по кличке Мэйджер в последний день осени, рассказал о случившемся. Оказалось, он хотел схватить пса за хвост.

Подробности публикует Telegegram-канал РИА "Новости: Выборы с США" в пятницу, 4 декабря.

"Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил его. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост. Случилось вот что: он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", - сказал Байден.

Также он назвал произошедшее не очень интересной историей.

Напомним, российский хирург-ортопед Владимир Хорошев рассказал, что на восстановление избранному президенту США Джо Байдену понадобится около трех недель.

Также мы рассказывали, что Байден ждет своего оппонента на выборах Дональда Трампа на инаугурации. В случае его отказа это будет впервые за 150 лет.