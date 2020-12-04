Оппозиция в Армении на фоне политического кризиса выдвинула кандидатом на пост главы временного правительства страны бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна. Также оппозиционные партии намерены добиться отставки нынешнего премьера Никола Пашиняна.

Об этом сообщает DW.

"Завершилось заседание совета 17 оппозиционных партий. Принято решение выдвинуть на пост премьер-министра временного, переходного правительства Армении кандидатуру Вазгена Манукяна", - сообщил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, "Манукян сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы". Политик также добавил, что 17 оппозиционных партий создали "национальное движение спасения родины" и намерены таки вынудить действующего премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.

"Другого пути у него нет. Он должен уйти без потрясений. Каждый день его пребывания в должности премьера добавляет проблем для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера. Пашинян должен уйти или добровольно, или парламент должен обсудить этот вопрос и избрать нового премьера. Под общественным давлением политическое большинство парламента должно пойти на этот шаг", - сказала Сагателян.

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