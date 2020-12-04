По состоянию на утро пятницы, 4 декабря, в Украине подтвердился 15 131 новый случай заражения коронавирусом.

Отметим, что вчера, 3 декабря, в Украине было зафиксировано 14 496 новых случаев заражения Covid-19.

Свежую статистику распространения инфекции опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 787 891 человек. Выздоровело за последние 24 часа 13 383 пациента (всего с начала пандемии - 397 809 человек). Умерли за сутки 235 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 13 195 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 776 человек. Среди новых зараженных 649 детей и 681 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 374 человека), Одесской области (1 211), Киевской области (898), Запорожской области (.1 106) и Днепропетровской области (1 258).

Напомним, в ВОЗ анонсировали возможное введение электронных сертификатов вакцинации от коронавируса

Также мы рассказывали, что Михаил Добкин сообщил о заражении коронавирусом.