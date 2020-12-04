Официальная Оттава выступила с заявлением, в котором отказалась признавать Александра Лукашенко действующим президентом Беларуси.

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности. Это заявление прозвучало вчера, 3 декабря, во время проведения 27-го совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом передает Укринформ.

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начало существенного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращение насилия, совершенного властями и к тому же хорошо задокументированного", - сказал Шампань.

Он также отметил, что "Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем".

"Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", - добавил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко обвинил НАТО в подготовки захвата части Беларуси.