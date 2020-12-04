Евросоюз принял решение о переносе очередного заседания Совета ассоциации Украина - ЕС. Формальным поводом для такого решения объявлено условие необходимости проведения встречи в живом варианте, а не в формате видеоконференции, которая планировалась на 8 декабря.

Об этом передает DW со ссылкой на свои источники в структурах Евросоюза.

Так, источник пояснил решение о переносе встречи желанием провести ее в очном формате, когда обстоятельства позволят это сделать. Ранее планировалось провести заседание Совета ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Но такая встреча в виртуальном формате была бы не способной принять реальные решения, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только так они могут принимать решения.

Напомним, что на Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель заявила об отмене ноябрьского очного саммита лидеров ЕС в Берлине из-за коронавируса.