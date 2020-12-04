Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который уже активно формирует свою будущую администрацию, заявил о том, что будет ждать на церемонии своей инаугурации действующего президента Дональда Трампа.

По мнению Джо Байдена такой шаг поставит точку в многочисленных спорах об итогах выборов и "продемонстрирует мирную передачу власти". Если же Трамп проигнорирует церемонию, то такой демарш произойдет впервые за 150 лет в истории США.

Об этом сообщает CNN.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года. Действующий президент Дональд Трамп оспаривает результаты выборов в ряде штатов, но без особых успехов.

Ранее "Страна" сообщала, что суд штата Висконсин отказал Трампу в пересмотре результатов президентских выборов.

Также мы рассказывали, что в специальном обращении к нации Трамп заявил, что не признает своего поражения.