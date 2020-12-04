Обе палаты Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали свои позиции и внесли в проект оборонного бюджета США-2021 год поправки, которые предусматривают серьезное ужесточение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В совместном заявлении конгрессменов говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством "Северного потока-2 " и "Турецкого потока".

Сенат выступил с аналогичными поправками, как передает "Интерфакс".

Проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление услуг страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.

Ранее "Страна" в материале "Потеря транзита и рост тарифов" выясняла, когда достроят "Северный поток-2" и при чем тут газовые платежки украинцев.