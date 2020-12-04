Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 декабря
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 4 декабря. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 243.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 76 750 случаев
- Винницкая область - 18 271 случаев
- Волынская область - 25 465 случаев
- Днепропетровская область - 42 224 случаев
- Донецкая область - 24 595 случаев
- Житомирская область - 31 183 случаев
- Закарпатская область -24067случаев
- Запорожская область -34721случаев
- Ивано-Франковская область - 38 588 случаев
- Киевская область - 41 415 случаев
- Кировоградская область - 5 888 случаев
- Луганская область - 6 726 случаев
- Львовская область - 48 819 случаев
- Николаевская область - 20 358 случаев
- Одесская область - 49 131 случаев
- Полтавская область - 24 532 случаев
- Ровенская область - 32 702 случаев
- Сумская область - 32 080 случаев
- Тернопольская область - 29 007 случаев
- Харьковская область - 58 030 случаев
- Херсонская область - 11 398 случаев
- Хмельницкая область - 31 412 случаев
- Черкасская область - 25 492 случаев
- Черновицкая область - 34 710 случаев
- Черниговская область - 20 327 случаев
Напомним, Владимир Зеленский, в последнее время полюбивший формат видеоблогов, выступил с новым обращением в таком жанре. В нем он рассказал, стоит ли ожидать введения карантина в январе 2021 года.
Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.