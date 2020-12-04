В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 4 декабря. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 243.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 76 750 случаев

Винницкая область - 18 271 случаев

Волынская область - 25 465 случаев

Днепропетровская область - 42 224 случаев

Донецкая область - 24 595 случаев

Житомирская область - 31 183 случаев

Закарпатская область -24067случаев

Запорожская область -34721случаев

Ивано-Франковская область - 38 588 случаев

Киевская область - 41 415 случаев

Кировоградская область - 5 888 случаев

Луганская область - 6 726 случаев

Львовская область - 48 819 случаев

Николаевская область - 20 358 случаев

Одесская область - 49 131 случаев

Полтавская область - 24 532 случаев

Ровенская область - 32 702 случаев

Сумская область - 32 080 случаев

Тернопольская область - 29 007 случаев

Харьковская область - 58 030 случаев

Херсонская область - 11 398 случаев

Хмельницкая область - 31 412 случаев

Черкасская область - 25 492 случаев

Черновицкая область - 34 710 случаев

Черниговская область - 20 327 случаев

Напомним, Владимир Зеленский, в последнее время полюбивший формат видеоблогов, выступил с новым обращением в таком жанре. В нем он рассказал, стоит ли ожидать введения карантина в январе 2021 года.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.