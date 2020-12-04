Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 4 декабря. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 243.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 76 750 случаев
  • Винницкая область - 18 271 случаев
  • Волынская область - 25 465 случаев
  • Днепропетровская область - 42 224 случаев
  • Донецкая область - 24 595 случаев
  • Житомирская область - 31 183 случаев
  • Закарпатская область -24067случаев
  • Запорожская область -34721случаев
  • Ивано-Франковская область - 38 588 случаев
  • Киевская область - 41 415 случаев
  • Кировоградская область - 5 888 случаев
  • Луганская область - 6 726 случаев
  • Львовская область - 48 819 случаев
  • Николаевская область - 20 358 случаев
  • Одесская область - 49 131 случаев
  • Полтавская область - 24 532 случаев
  • Ровенская область - 32 702 случаев
  • Сумская область - 32 080 случаев
  • Тернопольская область - 29 007 случаев
  • Харьковская область - 58 030 случаев
  • Херсонская область - 11 398 случаев
  • Хмельницкая область - 31 412 случаев
  • Черкасская область - 25 492 случаев
  • Черновицкая область - 34 710 случаев
  • Черниговская область - 20 327 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Владимир Зеленский, в последнее время полюбивший формат видеоблогов, выступил с новым обращением в таком жанре. В нем он рассказал, стоит ли ожидать введения карантина в январе 2021 года.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.

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