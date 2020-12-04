Члены организации стран - экспортеров нефти ОПЕК+ согласовали повышение добычи нефти с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Таким образом, страны ослабят сокращение добычи на 25%.

Об этом пишет Bloomberg.

Также ОПЕК+ вынесла несколько других решений, касающихся действий стран-членов в 2021 году:

из упомянутых 500 тысяч добываемых баррелей в сутки на Россию придется 125 тысяч;

на заседаниях ОПЕК планы по нефтедобыче могут пересматривать как в сторону роста, так и сокращения, но максимум шага для месяца - 500 тыс б/с.

Также в ОПЕК констатировали, что пандемия продолжает сказываться на спросе на нефть, хотя и меньше, чем при первой волне.

В организации спрогнозировали рост спроса в 2021 году на 5,9 млн б/с после потери 9,8 млн в 2020. У экспортеров черного золота появились надежды на полное восстановление спроса.

Напомним, в апреле ОПЕК и Россия подписали договор о самом большом в истории снижении добычи нефти.

Ранее "Страна" писала, что происходило с мировыми ценами на нефть перед объявлением решения ОПЕК+ о росте добычи.