В Украине в календарь профилактических прививок включат как обязательную конъюгированную пневмококковую вакцину. Это произойдет в случае принятия парламентом законопроекта № 4142 "О системе общественного здоровья", который также устанавливает презумпцию согласия при вакцинации детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В ЦОЗ отметили, что вакцинация от пневмококковой инфекции внедрена в большинство европейских программ иммунизации. Единственные две страны региона, где нет универсального покрытия этой вакциной, - это Эстония и Украина.

Рутинная иммунизация пневмококковой конъюгированной вакциной в последние годы изменила эпидемиологию инвазивных пневмококковых заболеваний во многих европейских странах. А исследования по США, которые в 2000 году первыми ввели прививки от этой инфекции, зафиксировали снижение на 94% уровня заболеваемости инвазивными пневмоковоковыми инфекциями и общее снижение заболеваемости инвазивными пневмоковоковыми инфекциями на 75% у детей до 5 лет. Также исследования показывают положительное влияние пневмококковых прививок на устойчивость к антибиотикам.

Сейчас в Украине в перечень обязательных входят прививки от 10 заболеваний: дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, вирусного гепатита В, паротита, краснухи, гемофильной инфекции.

По рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации в перечень войдет и вакцинация от пневмококковой инфекции. Она будет обеспечиваться за государственный счет.

Эта новация приблизит Украину к лучшим мировым практикам и повысит уровень охвата прививками населения, считают в Минздраве.

Риск пневмококковой инфекции является наиболее высоким в первые годы жизни ребенка. Именно поэтому вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной рекомендуется детей до года, а также детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на момент начала вакцинации.

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазивных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита.

Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются у 24,7% переболевших пневмококковым менингитом в детстве. Именно эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, что во время пандемии COVID-19 является критическим фактором.

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