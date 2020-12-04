Бразильский футболист Пеле поделился трогательным письмом с признанием в любви, в котором он обращается к умершему Диего Марадоне.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram, подкрепив слова несколькими фото.

"Прошло семь дней с тех пор, как ты покинул нас. Многие люди любили сравнивать нас. Ты был настоящим гением, который покорил весь мир. Ты - волшебник с мячом в ногах, настоящая легенда. Для меня же ты, прежде всего, большой друг с еще большим сердцем. Думаю, что мир был бы лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга, а больше восхищались. Я хочу сказать, что ты был несравненный. На своем пути ты был честен и научил нас чаще говорить фразу "Я люблю тебя" и любить это делать", - написал он.

Пеле отметил, что быстрая смерть Марадоны не позволила ему попрощаться с другом и сказать, насколько тот дорог ему. Также футболист выразил надежду на то, что сможет сыграть с Марадоной на небесах.

"Твой внезапный уход не позволил мне сказать тебе об этом. Поэтому сейчас я просто это напишу: "Я люблю тебя, Диего". Мой великий друг, спасибо тебе за наше путешествие. Однажды мы будем играть за одну команду на небесах. И впервые я подниму кулак вверх не для того, чтобы отпраздновать гол, а потому, что снова смогу тебя обнять", - добавил он.

Напомним, великого футболиста не стало 25 ноября. После этого его врачу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Марадоны.

Как сообщала "Страна", врач умершего Диего Марадоны Леопольдо Луке ответил на обвинения в том, что он непредумышленно убил футболиста.