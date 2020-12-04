Верховный суд штата Висконсин отклонил запрос президента США Дональда Трампа с требованием отмене результатов президентских выборов в этом американском штате.

Об этом сообщает "Журнал Милуоки".

Судья заявили, что не примут заявление, которое он вручил непосредственно им, поскольку закон штата требует, чтобы жалобы на выборы подавались в окружной суд. Поддерживающий республиканцев судья Брайан Хагедорн сошелся во мнении со своими коллегами-демократами о том, что принимать заявление Трампа не стоит.

Адвокат Трампа Джим Троупис заявил, что немедленно подаст новые иски в округах Дейн и Милуоки, но решение, вынесенное в четверг, - это "неудача, которая показывает, что он, возможно, приближается к концу пути с его юридическими проблемами в Висконсине".

"Мы, как судебный орган, преуспеваем в соблюдении проверенных временем судебных норм, даже - а может быть, особенно - в громких делах. Следование закону, регулирующему оспаривание результатов выборов, не угрожает верховенству закона", - отметили судьи.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, в котором снова заявил, что не признает своего поражения на минувших президентских выборах.

Как сообщала "Страна", член палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) от Алабамы, республиканец Мо Брукс заявил, что намерен оспорить победу Джо Байдена.