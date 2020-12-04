Российская нефтегазовая компания "Роснефть" открыла одно газовое и одно газоконденсатное месторождения на шельфе Карского моря.

Залежи обнаружены на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский - 1 и Восточно-Приновоземельский - 2.

По предварительной оценке "Роснедр", в них содержится 1,3 трлн кубов газа. Это примерно равно добыче во всей России за два года.

Об этом сообщает ТАСС.

В компании отчитались, что в полном объеме выполнили плановую программу геолого-геофизических исследований, отобрали образцы керна пород и пробы газа и направили отчеты по подсчету запасов месторождений на государственную экспертизу. По ее завершению запасы открытых месторождений будут поставлены на государственный баланс.

"Роснефть" приступила к бурению в Карском море еще в июле 2020 года. В районе Новой Земли "Роснефть" вела бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский - 1 и Восточно-Приновоземельский - 2, суммарные запасы которых составляют почти 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн кубометров газа.

"При подготовке к бурению были выполнены 3Д сейсморазведочные работы в объеме 5400 кв. км, инженерно-геологические изыскания и комплекс экологических исследований", - отметили в "Роснефти".

Как писала "Страна", в ноябре в Абу-Даби нашли огромное месторождение нефти почти на 900 млрд долларов.

А летом мы сообщали об открытии месторождения газа в Черном море недалеко от берегов Турции, которое оценивается в 80 миллиардов долларов.