Е-декларирование: Запад давит на Раду

Очередной поворот в сериале о возвращении ответственности за недостоверное декларирование.

Как и прогнозировалось, Западу наработанный в парламенте законопроект не понравился – да и не мог понравиться, учитывая тот факт, что в нем вся ответственность свелась к штрафам. А штрафами украинских политиков не напугаешь и не удержишь от "неправильных" шагов, которые могут навредить системе западного управления Украиной.

Поэтому пул послов "Большой семерки" (который, как мы помним из лекции бывшего канадского посла, является коллективным смотрящим за нашей страной) срочно собрался и вызвал на проработку спикера Верховной Рады вместе с представителями фракций.

А по итогам встречи в Твиттере появилось сообщение от имени пула послов, которое можно было бы размещать в разделе "Анекдоты", если бы речь не шла о нашей стране: "Послы стран G7 сегодня провели встречу с председателем Верховной Рады Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом президента для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными".

Если читать весь набор слов с конца, то ситуация выглядит так: антикоррупционные положения признаны неконституционными, но вы их все равно срочно верните, только с "прочной правовой основой". Уважение к украинской Конституции просто зашкаливает.

Надо сказать, что некоторые плоды встреча принесла: парламентский срочно скрестили с президентским, и уголовная ответственность в нем все-таки появилась – правда, с наказанием в виде не лишения свободы, а только ее ограничения (и то это касается лишь случаев, когда сумма нарушений превышает 9 млн гривен). И потом этот проект быстро утвердили на заседании антикоррупционного комитета, чтобы уже сегодня вынести в зал.

Однако "соросята" (которые, как правило, транслируют мнение западных посольств еще до того, как посольства о нем заявляют от своего имени) уже раскритиковали этот документ за его "мягкость".

Поэтому, не исключено, что будет новые сеанс давления на Раду. С другой стороны, уже очевидно: депутаты пошли на максимальный компромисс, на который они способны. Если послы потребуют вернуть тюрьму, их могут просто не услышать.

Дадут ли Нацраде право кошмарить телеканалы на карантине?

Пока Верховная Рада сосредоточилась на вопросе электронного декларирования, через нее пытаются протащить еще один вариант усиления репрессивных функций государства по отношению к СМИ. Речь идет о законопроекте "слуги народа" Никиты Потураева, которым предлагается разрешить Нацраде по ТВ и радио проводить внеплановые проверки во время карантина.

Правда, для тех, кто не любит вчитываться, законопроект 4107 выглядит как забота о членах Нацрады, которым предлагается увеличить зарплаты минимум в три раза, а также дать им право не уходить на пенсию в 65 лет.

Но это внешняя оболочка проекта. Главная его суть – в предложении дать Нацраде право проводить "внеплановые безвыездные проверки". Делается это для того, чтобы данный орган и во время карантина мог "кошмарить" телеканалы, причем делая это из собственного офиса.

Учитывая тот факт, что Нацрада в последнее время уже сама выдумывает статьи законов, по которым хочет проверять телеканалы (как в случае с телеканалом ZIK, который обвинили в разжигании неизвестно чего использованием сленгового термина "соросятня"), ничего хорошего от таких проверок ожидать не приходится.

Неизвестно, пройдет ли данный законопроект через парламент (вчера его не успели рассмотреть), но следует отметить, что антимедийное лобби во власти не прекращает попытки усилить контроль за медиапространством: только за последний месяц это делается с помощью законов об СБУ и Нацсовете – и это, не говоря уже о намерении возродить скандальный закон о медиа.

Из чего можно сделать вывод, что здесь есть чей-то серьезный интерес.

Посадят ли лидера венгров Закарпатья за "измену Родине"?

Похоже, у кого-то во власти есть и серьезный интерес в том, чтобы окончательно испортить отношения Украины с Венгрией. Только так можно объяснить вчерашнюю информацию о готовящемся в прокуратуре подозрении лидеру партии венгров Закарпатья Василию Брензовичу.

Пока это информация не от самой прокуратуры, но, тем не менее, она заслуживает доверия, поскольку озвучена губернатором области Алексеем Петровым. По его словам, правоохранители уверены, что, по результатам проведенного накануне СБУ обыска, компромата на главного венгра Закарпатья для подозрения хватит.

Что же инкриминируют Брензовичу? В руководимом им фонде якобы нашли литературу, в которой пропагандируется некая "Большая Венгрия", а также идея создания в Закарпатье этнической автономии. И на основании всего этого конструируется обвинение ни много ни мало в измене Родине.

Что такое "Большая Венгрия", еще предстоит разобраться. Поскольку речь может идти как о воссоздании венгерского государства в его границах 1939 года (то есть о присоединении части Закарпатья и румынской Трансильвании), а может – всего лишь о поддержке контактов с зарубежными диаспорами, чем активно занимается и Украина (в Раде даже инициировали создание межфракционного объединения "Кубань").

Что касается лоббирования создания этнической автономии, то в чем тут может быть "измена Родине", непонятно – ведь речь идет лишь о комфортном обустройстве венгерского меньшинства в рамках украинского государства. И добиваться его хотят явно не насильственными методами.

Так что все происходящее нельзя трактовать иначе, чем это позавчера сделали евродепутаты от Венгрии – как политику запугивания украинских венгров, которые слишком уж активно сопротивляются попытке их насильственно ассимилировать.

Сорос сказал – Брюссель сделал?

Венгерский вопрос сейчас актуален и в Европе. Не успел Джордж Сорос выступить со статьей, в которой он призвал наказать Будапешт и Варшаву за их сопротивление в вопросе оказания экономической помощи только послушным странам ЕС, как появилась информация, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время видеозвонка президенту Европейского парламента Давиду Сассоли предложила создать фонд экономической помощи без участия Венгрии и Польши. То есть, по сути, руководство Евросоюза оперативно начало выполнять соросовские пожелания.

Параллельно с этим в Брюсселе разгорелся скандал вокруг гей-оргии с участием депутатов Европарламента, причем опубликован только факт участия в ней депутата от партии венгерского премьера Орбана, а организатор вечеринки сообщает, что наиболее частые гости у него – представители как раз Венгрии и Польши.

То есть стран, где наиболее активно отстаивают консервативные ценности. И, по "удачному совпадению", стран, которые выступили против экономического плана ЕС, в котором финансовая помощь привязана к выполнению требований по верховенству права.

Кстати, тот же организатор вечеринок сообщил, что у него бывали и украинские гости, – что наверняка еще станет темой для журналистских расследований в нашей стране. Причем, учитывая тот факт, что у депутатов нынешнего созыва перед карантином было совсем немного времени ездить в Брюссель, более вероятно, что речь идет о прошлом созыве. Где ключевую роль играли фракции Блока Порошенко и "Народного фронта", тоже пиарившихся на защите традиционных ценностей.

Интервью Байдена: возврат сделки с Ираном и молчание об Украине

Пока Дональд Трамп продолжает рассказывать о сфальсифицированных выборах, Джо Байден уже вовсю строит планы на будущее, в том числе – во внешней политике.

Об этом он рассказал в программном интервью "Нью-Йорк Таймс" – газете, которая четыре года вела войну против Трампа.

Правда, несмотря на большое количество тем, затронутых в интервью, в нем ни разу не упоминаются две страны – Украина и Россия. Что несколько странно, учитывая тот факт, что Байден обещал сделать Украину приоритетом своей администрации. Возможно, дело в том, что будущего президента просто не спросили о нашей стране, но, если политик хочет о чем-то сказать, он найдет способ сделать это и без вопроса журналиста.

Впрочем, не исключено, что Байден уже забыл о том, что говорил об Украине раньше. Такое тоже возможно у человека, который не помнит имя собственной внучки.

Однако и без Украины будущий хозяин Белого дома затронул немало важных тем. В частности, возврат к ядерной сделке с Ираном, заключенной администрацией Барака Обамы. Это прогнозировалось многими, и теперь это уже объявляется публично. Причем Байден хочет не ограничиться Ираном, а присоединить к сделке другие арабские государства Ближнего Востока. Интересно, что Израиль при этом не упоминается – хотя его тоже подозревают в наличии ядерного оружия.

А вот в отношении Китая Байден, судя по всему, не собирается делать откат назад. То есть он говорит о готовности отменить пошлины на китайский импорт – но в обмен на принятие Пекином мер против воровства западных технологий. В общем, происходит то, что и должно было произойти: если администрация Трампа пыталась отстаивать интересы американских производителей, то Байден с самого начала берет курс на защиту интересов транснациональных корпораций.

Что касается внутренней политики, то сейчас для будущего президента главный вопрос: как выжать из Конгресса максимальный пакет антикризисной помощи. Он уже подозревает республиканцев, что те будут блокировать закон в Сенате, а потому начинает проводить тезис о том, что финансовая помощь будет направлена, прежде всего, на медицинскую инфраструктуру "сельской Америки" – то есть избирателя Трампа.