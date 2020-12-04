Сотрудники Чернобыльского заповедника показали подборку фото бородатой совы и рассказали о ее злобном нраве, который не по душе многим другим птицам.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Большая, хищная и бородатая. Бородатая сова - редкая гнездовая птица Чернобыльского заповедника. Впервые в Украине гнездование Бородатой совы было обнаружено в 1985 г. на территории Полесского природного заповедника. Постепенно эти пернатые все больше распространялись по Полесью. Правда, на левобережном Полесье гнездования большой хищной птицы до сих пор не обнаружено", - указано в сообщении.

В Украине гнездится от 60 до 110 пар Бородатой совы. Если год на мелких грызунов "неурожайный", птицы могут вообще не гнездиться. В зоне отчуждения бородатую сову впервые наблюдали в 2003 году. Больше гнездящихся птиц сосредоточено в западной части заповедника. А вот на левом берегу Припяти этих совиных пока не встречали.

Как и все виды сов, Бородатая свои гнезда не строит, а занимает чужие - других около заболоченных участков. Охотится чаще ночью, но может и днем. Чаще всего птицы выращивают до четырех птенцов. Сова - очень агрессивная, во время исследования гнезд с птенцами взрослые птицы атакуют исследователя и могут нанести им довольно серьезные травмы.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в Украине. Средняя сыч-воробей может поместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 грамм, поэтому постоянно вынужден прятаться от хищников побольше.

Как сообщала "Страна", работники Чернобыльского заповедника рассказали о необычных хищных птицах, поселившихся на территории Припяти и в других районах Зоны отчуждения - обыкновенных пустельгах.