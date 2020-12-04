Заключенный одной из колоний в Винницкой области прятал мобильник под подушкой и занимался телефонным мошенничеством.

Об этом рассказали в пресс-служба полиции.

Мужчина звонил людям, представлялся работником банка и присваивал их средства. По имеющейся информации, осужденный причастен к более чем 10 мошенничествам по этой схеме. На днях следователи объявили ему о подозрении.

Год назад этот заключенный позвонил жительнице Закарпатской области, представился сотрудником банка и сообщил, что она якобы оплатила заказ на сумму 1600 гривен и ему нужно подтверждение оплаты. Женщина никакой заказ не делала и ничего не оплачивала, поэтому злоумышленник предложил ей отменить платеж. Для этого она должна была снять указанную сумму со счета и через банкомат пополнить указанный им мобильный номер, после чего деньги должны вернуться ей на карту. Женщина все сделала, как приказал "работник банка", но деньги ей так и не вернулись.

Злоумышленником оказался 33-летний житель Мурованокуриловецкого района Винницкой области. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийство и нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Во время проведения обыска по месту отбывания наказания подозреваемого следователи изъяли сим-карты и мобильные телефоны. На кадрах оперативной съемки видно, что телефонный мошенник хранил сим-карты и телефоны в своем матрасе.

Полиция проверяет мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливает его сообщников. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как мошенники придумали новую схему воровства денег с карт, используя "вслепую" покупателей на кассах.

Также мы писали о том, что мошенники также действуют под видом частных судебных исполнителей.