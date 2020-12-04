Член палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) от Алабамы, республиканец Мо Брукс заявил, что намерен оспорить победу Джо Байдена.

Он обжалует подсчет голосов коллегии выборщиков, когда Конгресс официально будет утверждать результаты их волеизъявления 6 января.

Об этом сообщает издание USA Today.

В интервью журналу Politico Брукс назвал результаты выборов "крайне искаженными" и повторил заявления президента Дональда Трампа о том, что голосование по почте является неконституционным.

Конгрессмен также сказал, что продолжит усилия по оспариванию результатов голосования, если к нему присоединятся члены Сената. Хотя пока ни один из них не выступил с такой инициативой. Брукс отметил, что у него были разговоры на эту тему с сенаторами-республиканцами.

"По моему мнению, если бы были поданы только законные голоса американских граждан, Дональд Трамп выиграл бы коллегию выборщиков со значительным отрывом. Эти выборы были украдены", - заявил Брукс.

Трамп за такую позицию похвалил его в Твиттере, коротко написав: "Спасибо члену палаты представителей Мо Бруксу".

По предварительным данным, Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимых 270.

Ранее "Страна" разбиралась, как Трамп будет опротестовывать результаты выборов.

К настоящему моменту его усилия мало что дают, а его заявления о махинациях на выборах просто игнорируют.