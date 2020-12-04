В пятницу, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отметили, что такие погодные условия соответствуют I уровню опасности - желтому.

Также спасатели предупредили о неблагоприятной дороге на дорогах в большинстве областей Украины в связи с гололедом.

"4-5 декабря в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица", - предупреждают спасатели.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают в пятницу повышение температуры воздуха и порывы ветра.

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