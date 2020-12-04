В Минздраве рассказали, как государство может облегчить жизнь людям с инвалидностью и что для этого нужно сделать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Faсebook.

"Видеть перед собой прежде всего человека, а не диагноз - цель, к которой надо идти. Инвалидность - это часть человеческой жизни. В какой-то момент жизни почти каждый человек будет чувствовать временную или постоянную нетрудоспособность. Более миллиарда людей - около 15% мирового населения - живут с определенной формой инвалидности", - указано в сообщении.

В Украине 2,7 миллиона человек имеют инвалидность, в том числе 222,3 тысячи человек с первой группой инвалидности, 900,8 тысяч людей со второй группой инвалидности, 1 416 людей с третьей группой инвалидности, а также 163,9 тысяч детей с инвалидностью.

3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью - "день для всех людей". В этот день ВОЗ призывает поднимать осведомленность о необходимости реагировать на потребности людей с инвалидностью во всех аспектах общества, в том числе во время пандемии коронавируса, а также напомнить о важности развития инклюзивной культуры и полной реализации прав человека для всех людей с инвалидностью как неотъемлемой части прав человека и основных свобод.

Люди с инвалидностью оказались среди наиболее уязвимых групп населения во время пандемии: много социальных и экологических барьеров, ограниченный в доступ к медицинским услугам, дискриминационное отношение и недоступность инфраструктуры.

Для этого нужно: содействовать доступу к основным медицинским услугам; инвестировать в программы для людей с инвалидностью; принять или пересмотреть национальную стратегию и план действий касательно них; улучшить образование, обучение и набор медицинского персонала; обеспечить надлежащее финансирование больниц; повысить осведомленность и понимание общественностью по отношению к людям с инвалидностью; увеличить число исследований и сбора данных; привлекать людей с инвалидностью к реализации этой политики.

"Люди с инвалидностью имеют право на свободу от дискриминации в обеспечении их прав. Это свобода от дискриминации по признаку инвалидности, а также других признаков, таких как раса, цвет кожи, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение и прочее", - добавили медики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении надбавки на уход инвалидам с детства.

Как сообщала "Страна", Министерство социальной политики Украины составило информационный календарь повышений пенсий на следующий год. Этапы повышений определены по результатам решений, принятых правительством.