Дочь президента США Дональда Трампа от первого брака Иванка задумывается о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства. Сейчас она занимает пост его советника.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник, близкий к семье 45-го президента.

Как утверждает издание, Иванка намерена укрепить свое влияние в кругах Республиканской партии или же выдвинуться на какую-нибудь политическую должность.

Бывший чиновник Белого дома охарактеризовал 39-летнюю женщину как человека, который действительно производит впечатление.

"Если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику - это не то же самое, что баллотироваться", - добавил он.

Иванка пока уклоняется от ответа на вопрос, стремится ли она к должности президента. Но в ее окружении заверяют, что она задумывается об этом.

"Я думаю, что она хотела бы быть первой женщиной-президентом", - сказала бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.

Между тем отец Иванки продолжает бороться с фальсификациями на прошедших выборах. 2 декабря он выступил с длинным обращением на эту тему.

Однако, как писала "Страна", обращение полностью не показал ни один ведущий телеканал США.