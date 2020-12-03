В четверг, 3 декабря на 389 км трассы Одесса-Киев столкнулись два автомобиля, из-за чего погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По предварительной информации, авария произошла возле остановки общественного транспорта напротив с. Новоелизаветовка.

Автомобиль Opel ударил Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel обошелся незначительными травмами.

Полицейские устанавливают личности погибших и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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