Власти Греции решили продлить карантинные ограничения до 14 декабря из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"По последним данным, наблюдается стабилизация или даже сокращение числа инфекций, что, однако, происходит медленнее, чем ожидалось. На национальном уровне мы видим больше выписок, чем госпитализаций пациентов в больницы. Однако многие больницы на севере Греции все еще подвергаются сильному давлению. С этой информацией становится очевидным, что постепенное возобновление экономической и социальной активности отодвигается все дальше", - сказал премьер-министр страны Стелиос Петсас.

Так, пока что карантин продлили до шести утра 14 декабря. Изначально ограничения планировалось снять еще 10 ноября. Отметим, что, несмотря на ужесточение, магазины с сезонными товарами и прочие новогодние лавки будут открыты седьмого декабря.

Напомним, в Германии продлили жесткие карантинные меры до 10 января 2021 года, хотя ранее планировалось до конца декабря.

Как сообщала "Страна", гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусом во всем мире на прошлой неделе сократилось. Это произошло впервые с сентября за счет улучшения ситуации в Европе.