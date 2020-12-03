В четверг, 3 декабря, Верховная Рада приняла за основу проект Закона № 3047а "О правилах отбывания административного ареста".

В проекте предложено усовершенствовать законодательство в сфере отбывания административного ареста, сообщает Информационное управление Аппарата ВР.

Проектом предлагается определить порядок отбывания лицом административного ареста в изоляторе временного содержания, являющимся структурным подразделением территориального органа полиции, в частности:

- утвердить порядок помещения и размещения лиц в изоляторы временного содержания;

- определить права и обязанности арестованных лиц, их материально-бытовое и медицинское обеспечение (арестованные лица содержатся в камерах площадью не менее 4 кв. м в расчете на одно лицо, обеспечиваются постельными вещами, столовыми приборами, мылом, моющими средствами, ежедневным трехразовым бесплатным питанием и т. п.);

- осуществлять видеонаблюдение в изоляторах временного содержания с целью обеспечения безопасности лиц, которые там содержатся.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 23 Закона "О Национальной полиции" и включить в основные полномочия Нацполиции конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также охрану таких лиц в зале суда.

Также 3 декабря депутаты приняли за основу проект Закона № 3048а "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с принятием Закона Украины "О правилах отбывания административного ареста".

Законопроект направлен на усовершенствование законодательства Украины об административных правонарушениях в части применения и отбывания административного ареста как вида административного взыскания; порядка осуществления привода и приостановления срока отбывания административного ареста, с целью реализации положений вышеприведенного законопроекта № 3047а "О правилах отбывания административного ареста".

Законопроектом предложено изложить в новой редакции:

- часть вторую статьи 32 КУоАП, согласно которой расширяется перечень лиц, к которым не может быть применен административный арест;

- часть первую статьи 294 (Вступление постановления судьи по делу об административном правонарушении в законную силу и пересмотр постановления);

- статью 326 (Исполнение постановления о применении административного ареста и ареста с содержанием на гауптвахте);

- дополнить Главу 32 КУоАП новыми статьями:

326-1 (Ходатайство об осуществлении привода и его рассмотрение) и 326-2 (Исполнение определения об осуществлении привода) относительно установления порядка осуществления привода лица, которое уклоняется от отбывания административного ареста;

328-1 (Ходатайство о приостановлении срока отбывания административного ареста и его рассмотрение) относительно порядка приостановления срока отбывания административного ареста и его рассмотрения.

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