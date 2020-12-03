Комитет министров Совета Европы проанализировал, как происходит имплементация украинской властью решения Европейского суда по правам человека касательно дела "Гонгадзе против Украины". Орган выразил озабоченность из-за незавершенного расследования, хотя после убийства журналиста прошло уже 20 лет.

Решение комитета опубликовано на сайте Совета Европы.

Что касается дела Гонгадзе, то в комитете отметили, что производство все еще не завершено и не было достигнуто ощутимого прогресса ни в окончании кассационного производства по делу одного из виновных в убийстве Пукача, ни в расследовании организации убийства.

В Европе призвали украинские власти как можно скорее предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу, и выразили надежду, что это разбирательство будет быстро завершено.

Также комитет потребовал обеспечить скорейшее завершение расследования о подстрекательстве к убийству и его организации.

Кроме того, в Совете Европы высказали замечания об общей ситуации с расследованием дел убийств журналистов в Украине. Там посчитали, что статистические данные о применении положений уголовного законодательства, касающихся преступлений против журналистов, не свидетельствуют об улучшении эффективности расследований.

Комитет обязал украинские власти проявлять упреждающий подход при рассмотрении угроз и преступлений против лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнения, независимо от их формального профессионального статуса.

Также комитет предложил властям представить обновленный и сводный план действий по нерешенным вопросам и текущим событиям к 1 июля 2021 года по всем перечисленным проблемам.

К годовщине убийства Гонгадзе "Страна" выпустила несколько эксклюзивных интервью. Например, с экс-спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным.

Также мы пообщались с майором Николаем Мельниченко, который писал разговоры Леонида Кучмы.

У нас вышло и интервью и с экс-руководителем личной охраны Кучмы генералом Сергеем Кисловым. Он изложил свою версию того, как записывались разговоры в кабинете у президента.