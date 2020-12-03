В Минздраве рассказали, как контролировать время, проведенное за гаджетами и сокращать эти промежутки до приемлемых и максимально полезных для здоровья и самочувствия.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Ты контролируешь свое экранное время? А знаешь, что чем больше человек проводит времени с экраном, тем хуже его самочувствие? Попробуйте контролировать продолжительность своего пребывания в экране, а освободившееся время уделить физической активности", - указано в сообщении.

Для этого медики советуют воспользоваться функцией контроля за временем использования гаджета, которая есть практически в любом смартфоне. Программа определяет оптимальное количество времени за монитором.

Так, использование гаджета более семи часов в день считается чрезмерным, четыре часа - средний результат, а до часу - минимум. Также стоит проанализировать, сколько времени приходится сидеть за компьютером или телефоном из-за учебы или работы, а какой промежуток времени тратится не бесполезные приложения вроде социальных сетей и игр.

Затем необходимо установить таймеры, которые будут сигнализировать о конце лимита на день. Есть специальные приложения, которые после этого блокируют программу или телефон. Можно сокращать время за монитором постепенно, главное - делать это честно.

Исследования показывают, что психологическое состояние человека в разы ухудшается при условии, что он слишком много смотрит в экран телефона, телевизора или других электронных устройств по несколько часов в день:

Снижается уровень самоконтроля и становится сложнее контролировать свои поведенческие реакции;

Постоянные поводы отвлечься от выполняемой работы;

Сложно завершать задуманные дела;

Нарушается качество и продолжительность сна.

Напомним, врачи посоветовали украинцам установить определенные границы для просмотра новостей и соцсетей до нескольких минут в день, чтобы не перегружать голову. Это может помочь в борьбе с мигренями, плохим настроением и отсутствием мотивации.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, как сделать сон более качественным и ложиться раньше вопреки желанию посидеть с телефоном в постели.