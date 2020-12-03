В России задержан блогер Стас Решетников, известный подписчикам под ником Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть Валентины Григорьевой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Эксперты обнаружили у погибшей Григорьевой закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому, то есть кровоизлияние между твердой и паутинной мозговыми оболочками. Следователи считают, что девушка получила не менее трех ударов по лицу.

Против 30-летнего блогера возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас продолжается проведение химико-биологического исследования тела. К слову, сведения о беременности умершей не подтвердились.

Как писала "Страна", в ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в стриме с Решетниковым. Во время стрима она внезапно умерла, но блогер продолжал демонстрировать ее тело в кадре и общаться со зрителями.

Решетникова до сих пор не задерживали, так как не было результатов экспертизы, подтверждавшей неестественные причины смерти Валентины.