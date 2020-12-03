В связи с завершением карабахской войны УЕФА снова разрешил Армении и Азербайджану проводить международные матчи.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Это решение принял в четверг исполком УЕФА на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции. Оно обусловлено трехсторонним заявлением о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября.

Ранее сообщалось, что 20 октября УЕФА запретил проводить матчи в Армении и Азербайджане из-за войны в Нагорном Карабахе.

Тогда в Федерации заявили, что внимательно следили за развитием ситуации, которая возникла в конце сентября, и перенесли на нейтральные поля матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА и два матча Лиги наций УЕФА.

Также мы писали о том, что война за Карабах стоила Азербайджану почти три тысячи погибших воинов.