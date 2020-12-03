На Белорусской АЭС (БелАЭС), об аварии на которой недавно заявили в Литве, планово остановлен реактор первого энергоблока. Там проводят тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

О плановом отключении сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси.

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Как рассказывала "Страна", 7 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко открыл первую в республике атомную электростанцию. Он тогда заявил, что страна становится ядерной державой.

Однако через несколько дней после открытия на БелАЭС обнаружились проблемы с оборудованием: первый блок перестал вырабатывать мощность.