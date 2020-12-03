Соцсети Facebook и Instagram намерены удалять посты с "дезинформацией" о вакцинах против коронавирусной инфекции в рамках кампании по обеспечению безопасности пользователей во время пандемии.

Facebook объявил, что намерен потратить порядка 100 млн долларов на индустрию СМИ и поддержку людей, проверяющих достоверность фактов.

"Учитывая недавние новости о том, что вакцины против COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ложные мифы об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения, в Facebook и Instagram", – сообщила компания.

Соцсеть будет оказывать помощь властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, выделять средства для борьбы с инфекцией и возможными психологическими последствиями заболевания.

Ранее в ВОЗ анонсировали возможное введение электронных сертификатов вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что Клинтон, Буш и Обама готовы публично привиться от коронавируса, чтобы сбить волну недоверия к вакцине.