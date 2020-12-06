Результат ссоры итальянской семьи. Скриншот

Житель итальянского города Комо прошел полстраны пешком, прогуливаясь после ссоры с женой, чтобы успокоиться. Его нашли в 450 километрах от родного дома. 

Об этом сообщает Milano.

Так, 48-летний итальянец поругался с супругой и решил проветрить голову. Не осознавая, сколько он прошел, мужчина шел неделю, прося еду и воду у незнакомцев. Таким образом он прошел 450 километров, то есть, примерно по 60 километров в день.

Когда полиция остановила его около города Фано на Адриатике, он находился в хорошем состоянии, хотя правоохранители заметили, что он замерз и был истощен. Так как на глаза полиции он попался в два часа ночи (через четыре часа после начала комендантского часа в регионе, введенном из-за пандемии коронавируса), мужчине грозил штраф в размере 400 евро.

Когда правоохранители проверили информацию о потерявшемся соотечественнике, оказалось что его уже неделю разыскивает супруга, которой пришлось не только ехать забирать мужа, но и оплатить за него штраф. 

В соцсетях соотечественники поддерживают мужчину, некоторые возмущены наложением штрафа в такой особой ситуации, а другие хвалят семью за подобное решение проблем взамен домашнему насилию. 

Напомним, поклонница украинского певца Олега Винника прошла пешком белее 30 километров, чтобы попасть на концерт любимого артиста. 33-летняя женщина продолжала бы свой самоотверженный путь, если бы ее не остановила полиция.

Как сообщала "Страна", в Карпатах заблудилась пара туристов, которые пешком поднялись на гору Погар. Молодой человек на высоте 857 метров сделал своей спутнице предложение, но спуститься самостоятельно влюбленным не удалось. Их отыскали спасатели. 

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