Власти Сан-Франциско (штат Калифорния, США) запретят курение табака и даже электронных сигарет в квартирах, чтобы защитить некурящих жильцов от пассивного вдыхания дыма. Исключение оставят только для каннабиса.

Об этом сообщает издание The San Francisco Chronicle.

Запрет будет действовать в многоквартирных домах.

Изначально власти города хотели запретить там и курение марихуаны, однако отказались от этой идеи после возмущений противников инициативы.

Последние предъявили веский аргумент: дескать, по закону курение каннабиса в общественных местах запрещено, поэтому единственным легальным местом для употребления травки остается дом.

Противники запрета на курение заявили, что новый закон ущемляет их права. А его сторонники указали на необходимость защитить здоровье некурящих. В особенности это касается людей с низким достатком, которые вынуждены жить в плотно населенных домах.

Принятое во вторник постановление о курении должно пройти повторное слушание спустя неделю после первого, а затем его должен подписать мэр. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания.

The San Francisco Chronicle указывает, что Сан-Франциско станет крупнейшим городом США, где будет действовать такой запрет. Аналогичные правила приняты и в других городах Калифорнии, только менее крупных: Бёркли, Санта-Клара, Аламида.

В Калифорнии с января 2018 года легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях, до этого ее можно было употреблять только по медицинским показаниям. Жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 грамм каннабиса и выращивать до шести растений конопли.

Напомним, о легализации медицинского каннабиса заговорили и в Украине.