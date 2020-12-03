Парламент Молдовы вывел главную спецслужбу страны из ведения президента (которым через пару недель станет Санду), а также в первом чтении одобрил бюджет, документы об автономии Гагаузии и восстановление статуса русского языка.

Президент Молдовы Игорь Додон после того назвал взбунтовавшуюся оппозицию театром абсурда.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые граждане, печально для страны, когда политические перемены предполагают не больше порядка и эффективности управления, а вызов нестабильности, хаоса и дальнейшего продвижения ненависти.

А именно такой спектакль - нестабильности, хаоса и ненависти - сегодня в парламенте продемонстрировали правые. Замечаю, что некоторые люди не могут выбраться из эмоций предвыборной кампании и вместо того, чтобы демонстрировать высокую культуру, некоторые так называемые "добрые люди" вели себя жестоко и смело на важнейшей политической для страны трибуне - ревели, брызгали водой, дрались, блокировали трибуну и ломали микрофоны", - заявил он.

Додон напомнил, что принял результаты выборов 15 ноября, а также призвал не повторять массовые протесты 2009 года, когда активисты захватили правительственные здания в попытке привлечь внимание властей к своим проблемам.

"Демократия означает диалог, проблемы, ссоры, если надо, но в пределах здравого смысла, с цивилизованным подходом и уважением к оппоненту и особенно к гражданам, свидетелям того, что делают политики. Если вам не нравятся законопроекты, придумывайте поправки, с альтернативами, обращайтесь в Конституционный суд, откладывайте их голос, все-таки, но не превращайте парламент в абсурдный театр или боксерский ринг.

Напоминаю вам, дамы и господа депутаты, что у вас новый избранный Президент. А еще напоминаю, что сегодня нет коалиции правительства, но такую коалицию может создать Майя Санду и ее последователи в парламенте", - отметил он.

Также Додон предложил отправить в отставку премьер-министра или создать свою коалицию, чтобы аннулировать все принятые за день законы.

Напомним, парламент Молдовы одобрил законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента.

Ранее избранная президентом страны Майя Санду заявила, что эта инициатива является попыткой действующего главы республики Игоря Додона узурпировать власть. После этого оппозиция заблокировала трибуну.

Как сообщала "Страна", парламент Молдовы проголосовал за снятие ограничений на трансляцию российских телеканалов.