Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопризыв к жителям своего родного города прийти и проголосовать на выборах мэра Кривого Рога, обеспечив явку в 95%. Второй тур этих выборов пройдет 6 декабря, в воскресенье.

Обращение президент начал со слов о себе. Рассказал, как его закалил и обогатил Кривой Рог, подарив школьные и студенческие годы, жену и друзей на всю жизнь.

"В это воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов городского главы. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на следующие 5 лет доверите судьбу нашего города. Я очень вас прошу отнестись к этому выбору ответственно, не лениться и идти на участки и выбрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог... Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", - сказал Зеленский.

Как известно, кандидат от "Слуги народа" на выборах - это топ-менеджер Ахметова Дмитрий Шевчик. Его уже публично поддерживал Зеленский, когда на прошлой неделе приезжал в Кривой Рог.

Как писала "Страна", в середине ноября действующий мэр города Юрий Вилкул внезапно снялся с выборов.

Мы также подробно рассказывали о предвыборной ситуации перед вторым туром в Кривом Роге.

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